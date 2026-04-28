Иран готов поделиться вооружением из РФ: что известно
Иран заявил о готовности делиться оборонными технологиями со странами ШОС после заявления о поражении США.
Иран готов поделиться своими возможностями в сфере оборонного вооружения с «независимыми странами», в том числе государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Об этом заявил заместитель министра обороны Реза Талаи-Ник, как сообщают иранские государственные СМИ, пишет The Undependent.
В состав ШОС в настоящее время входят Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, в то время как Иран имеет статус наблюдателя. Организация декларирует цель развития сотрудничества в области безопасности и экономики.
По словам Талаи-Ника, Иран готов «поделиться опытом противодействия США» с другими участниками объединения. Он сделал это заявление во время встречи министров обороны ШОС в столице Кыргызстана.
Иранские чиновники также недавно проводили переговоры с военными представителями России и Белоруссии, в ходе которых стороны подтвердили намерение продолжать сотрудничество в военной сфере.
Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 27 апреля прибудет в Москву, где намерен провести переговоры с российским руководством и встретиться с Владимиром Путиным. В ходе визита стороны обсудят международные вопросы, в частности, переговоры Ирана с США и возможное прекращение огня.