Иран готов поделиться вооружением из РФ: что известно

Иран готов поделиться своими возможностями в сфере оборонного вооружения с «независимыми странами», в том числе государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом заявил заместитель министра обороны Реза Талаи-Ник, как сообщают иранские государственные СМИ, пишет The Undependent.

В состав ШОС в настоящее время входят Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, в то время как Иран имеет статус наблюдателя. Организация декларирует цель развития сотрудничества в области безопасности и экономики.

По словам Талаи-Ника, Иран готов «поделиться опытом противодействия США» с другими участниками объединения. Он сделал это заявление во время встречи министров обороны ШОС в столице Кыргызстана.

Иранские чиновники также недавно проводили переговоры с военными представителями России и Белоруссии, в ходе которых стороны подтвердили намерение продолжать сотрудничество в военной сфере.

Как мы писали, суперяхта российского олигарха Алексея Мордашова Nord смогла пройти через Ормузский пролив, несмотря на фактическую блокаду и резкое сокращение судоходства в регионе. Судно стоимостью более 500 млн долларов вышло из Дубая и пришвартовалось в Омане, став одним из немногих, пересекших пролив за последнее время.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 27 апреля прибудет в Москву, где намерен провести переговоры с российским руководством и встретиться с Владимиром Путиным. В ходе визита стороны обсудят международные вопросы, в частности, переговоры Ирана с США и возможное прекращение огня.

