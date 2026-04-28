Иран готов поделиться вооружением с Россией: что известно

Иран заявил о готовности делиться оборонными технологиями со странами ШОС после заявления о поражении США.

Иран готов поделиться своими возможностями в сфере оборонного вооружения с «независимыми странами», в том числе государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом заявил заместитель министра обороны Реза Талаи-Ник, как сообщают иранские государственные СМИ, пишет The Undependent.

В состав ШОС в настоящее время входят Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, в то же время Иран имеет статус наблюдателя. Организация декларирует цель развития сотрудничества в области безопасности и экономики.

По словам Талаи-Ника, Иран готов «поделиться опытом противодействия США» с другими участниками объединения. Он сделал это заявление во время встречи министров обороны ШОС в столице Кыргызстана.

Иранские чиновники также недавно проводили переговоры с военными представителями России и Белоруссии, в ходе которых стороны подтвердили намерение продолжать сотрудничество в военной сфере.

Как мы писали, суперяхта российского олигарха Алексея Мордашова Nord смогла пройти через Ормузский пролив, несмотря на фактическую блокаду и резкое сокращение судоходства в регионе. Судно стоимостью свыше 500 млн. дол. вышло из Дубая и пришвартовалось в Омане, став одним из немногих, пересекших пролив за последнее время.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен посетить Москву, чтобы провести переговоры с российским руководством и встретиться с Владимиром Путиным. В рамках встречи стороны, как сообщали, планировали сосредоточиться на международных вопросах, в частности переговорах Ирана с США и возможном прекращении огня.

