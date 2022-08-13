Иран готов принять предложения ЕС по ядерному соглашению, но есть условия

Иран готов принять предложения, если Тегерану будут предоставлены гарантии.

Иран готов принять предложения Евросоюза по возобновлению ядерного соглашения при условии, что будут учтены его требования в ряде сфер.

Об этом сообщает агентство ИРНА со ссылкой на иранского дипломата.

По его словам, Иран готов принять предложения ЕС, если Тегерану будут предоставлены гарантии, в том числе в "политических аспектах, связанных с деятельностью МАГАТЭ, санкциями".

Он отметил, что Иран сейчас изучает эти предложения.

Последний раунд переговоров по отмене санкций завершился на прошлой неделе в Вене, когда Иран объявил, что обсудит политические претензии, связанные с гарантиями, а также заслуживающие доверия гарантии.

Напомним, в Иране заявили о технической возможности создать ядерную бомбу.

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