Иран готовил теракты в Азербайджане: где должны были прогреметь взрывы

В Азербайджане предотвратили серию терактов, которые готовил на территории страны иранский Корпус стражей исламской революции.

Об этом сообщает издание Minval.az со ссылкой на Службу госбезопасности Азербайджана.

Целью злоумышленников, действовавших по указанию КСИР, были стратегически важные объекты и представители религиозных общин в Азербайджане.

Среди потенциальных целей террористической атаки был нефтепровод «Баку-Джейхан».

Это магистральный экспортный трубопровод для транспортировки каспийской нефти из Азербайджана в Средиземное море, который обходит территорию России и Ирана

По информации азербайджанской спецслужбы, взрывы также должны были прогреметь в посольстве Израиля в Азербайджане и синагоге «Ашкенази». Кроме того, планировалось покушение на жизнь одного из еврейских религиозных деятелей.

На территорию страны было ввезено три взрывных устройства. Спецслужбы предотвратили их передачу третьим лицам, что позволило избежать возможных жертв и разрушений.

Напомним, на фоне войны на Ближнем Востоке в Азербайджане объявлена мобилизация №1, в рамках которой вооруженные силы страны приведены в полную боевую готовность. В стране, которая непосредственно граничит с Ираном, начался призыв резервистов, а воинские части разворачиваются на боевые позиции или в заранее определенные районы.

Это произошло после того, как Иран атаковал беспилотниками территорию Азербайджана. Один из дронов ударил по зданию терминала международного аэропорта, расположенного примерно в городе Нахичевань в 10 км от границы с Ираном.