Иран готовит хаос в Ормузском проливе: почему простые морские мины страшнее ракет

Морские мины / Иллюстративный фото / © Associated Press

Простые морские мины могут стать для Ирана мощным инструментом, чтобы посеять хаос в глобальной экономике. Американские чиновники заявили, что Тегеран уже заложил такие взрывные устройства в Ормузском проливе — узком водном пути, через который проходит 20% мирового экспорта нефти.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Асимметричное оружие и его характеристики

По оценкам Института изучения войны США, в проливе уже размещено около десятка мин. Арсенал Ирана включает в себя базовые боеприпасы, такие как мина Maham 1, способная плавать на глубине от 1 до 3 метров. Благодаря пяти специальным датчикам она может сдетонировать заряд весом 120 кг. Также существуют мины, которые устанавливаются на глубине от 10 до 50 метров для уничтожения подлодок и надводных судов весом более 250 тонн.

«Это хороший инструмент асимметричной войны. Обычные возможности уничтожены, но у них есть эта асимметричная способность», — отмечает старший научный сотрудник Института развития и дипломатии Джахангир Арасли.

Тактика минирования и угроза судоходству

Иран преимущественно устанавливает мины с помощью водолазов на небольших лодках, которые выглядят, как обычные рыболовные суда, что делает их обнаружение практически невозможным. Кроме того, на вооружении имеются магнитные мины, которые водолазы крепят непосредственно к корпусам кораблей с помощью магнитов или гвоздеметов.

Для Ирана главной целью является не столько вред конкретному судну, сколько глобальный сбой в судоходстве и сдерживание наземного вторжения США. Из-за угрозы тысячи кораблей стоят на якоре, ожидая безопасного прохода через пролив шириной около 53 километров.

Как военные борются с минами

Поиск мин производится с помощью сонаров, водолазов и специализированных беспилотных подводных аппаратов. Для безопасного разминирования используют корабли класса Avenger, корпуса которых изготовлены из дерева и стекловолокна, чтобы избежать детонации магнитных устройств.

Риск использования такого оружия в Персидском заливе не нов: еще в 1980-х годах во время «Танкерной войны» американский фрегат USS Samuel B. Roberts наткнулся на иранскую мину, что спровоцировало масштабный военный ответ со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, из-за эскалации войны в Иране и закрытия Ормузского пролива крупнейшие экономики Азии столкнулись с энергетическим кризисом. Это заставляет правительства приостанавливать экспорт горючего и открывать стратегические резервы.