Иран готовит казни протестующих: появились тревожные детали

Протесты против казней в Иране / © Associated Press

Власти Ирана заявили о намерении ускорить суды и казни задержанных участников массовых протестов.

Об этом пишет издание Bild.

Заявление иранской судебной системы прозвучало на фоне резкой реакции со стороны США. Ранее президент Дональд Трамп предупредил, что в случае казней демонстрантов Вашингтон прибегнет к "очень жестким мерам".

Правозащитники одновременно сообщают о жестоком подавлении протестов по всей стране. Несмотря на международное давление, иранские власти демонстрируют готовность действовать максимально жестко и не отступать от выбранного курса.

Отдельный резонанс вызвало дело 26-летнего Эрфана Солтани. Он был задержан на прошлой неделе во время протестов, а родственникам сообщили о запланированной на 14 января казни.

Впоследствии активисты заявили, что исполнение приговора временно отложено. Родственники Солтани рассказали Associated Press, что когда они прибыли в тюрьму Карадж вблизи Тегерана, им сообщили о переносе смертной казни. В то же время мужчина остается под стражей и его не уволили.

По данным правозащитников, Эрфан Солтани работал продавцом в магазине одежды и оказался среди тысяч задержанных после того, как мирные протесты в Иране переросли в насильственные столкновения.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в среду, 14 января, что, по информации из "достоверных источников", убийства во время протестов в Иране прекращаются, а казни не планируются. Это заявление прозвучало на фоне предварительных сообщений о тысячах погибших во время антиправительственных протестов.

Ранее источник в Иране сообщил журналистам CBS News, что, по оценкам активистов и медиков, число погибших составляет по меньшей мере 12 000 человек или даже 20 000.

Трамп пообещал "очень решительные действия", если Иран продолжит казни протестующих, и призвал иранцев захватывать государственные учреждения, заявив: "Помощь уже в пути".