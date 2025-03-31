Иран готовит ракеты для возможного ответа на угрозы Трампа - Tehran Times

Иранские ракеты. / © Associated Press

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Иран разместил готовые к запуску ракеты в подземных укрытиях по всей стране как ответ на неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание Tehran Times со ссылкой на источники вооруженных сил Исламской Республики.

По информации издания, речь идет о ракетах, способных поразить объекты, связанные с США, в случае если угрозы перерастут в реальные военные действия. Оборонная инфраструктура, в частности, укрепленные подземные пусковые площадки, была специально спроектирована для выдерживания возможных авиаударов.

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С момента своей инаугурации Трамп неоднократно заявлял, что рассматривает возможность ударов по Ирану, если Тегеран не согласится с новым ядерным соглашением на условиях США. По данным источников, эти требования включают в себя полный демонтаж иранской ядерной программы, ограничения на ракетные и беспилотные разработки, а также разрыв связей с региональными проиранскими группировками.

В ответ на давление иранская сторона заявляет, что готова решительно отреагировать на любую агрессию. В Тегеране отмечают, что в нынешних условиях вести переговоры с США не будут.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками, если эта страна не согласится на заключение ядерного соглашения, отказавшись от создания собственного ядерного оружия.