Конфликт между Израилем и Ираном / © ТСН.ua

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Иран планирует «дать жесткий ответ» на атаку Израиля, осуществленную в ночь на 13 июня против ядерной программы Тегерана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в иранских силовых структурах.

«Ответ на израильскую атаку будет жестким и решительным», — заявил чиновник.

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В ответ на вопрос о том, будет ли ответ Ирана немедленным, он сказал, что детали ответа «обсуждаются на самом высоком уровне».

Напомним, 13 июня Армия обороны Израиля нанесла превентивный удар по ядерной программе Ирана в ответ на тянущуюся агрессию против Израиля. Десятки военных самолетов завершили первый этап операции «Восходящий лев», в который вошли удары по десяткам военных целей, включая ядерные цели в разных районах Ирана.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что операция продлится столько, сколько нужно, чтобы устранить ядерную угрозу. Политик объяснил — Иран утверждал, что «может произвести ядерное оружие», а это, по словам, премьера, «явная и непосредственная угроза самому существованию Израиля». Нетаньяху отметил, что тираны Тегерана в течение десятилетий открыто призывали к уничтожению Израиля.