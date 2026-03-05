Иран готовится к большой войне с США: в МИДе рассказали, помогает ли Китай и Россия

Аббас Арагчи / © Associated Press

Иран не опасается возможного наземного вторжения войск Соединенных Штатов и считает, что такая операция станет «катастрофой» для американской стороны. Глава ведомства также подтвердил постоянную поддержку со стороны России и Китая.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC.

Готовность к наземной войне с США

Во время беседы с журналистами министр продемонстрировал бескомпромиссную позицию по поводу возможного участия армии США в конфликте. На прямой вопрос о том, испытывает ли Иран страх перед вероятным вторжением, Арагчи ответил: «Нет, мы ждем их».

Он особо уточнил, что речь идет именно о привлечении наземного контингента американских военных. По словам дипломата, такой шаг Вашингтона приведет к тяжелым последствиям для самих Штатов.

«Да. Это будет большой катастрофой для них», — подчеркнул глава МИД Ирана.

Планируют ли мирные переговоры с США

Аббас Арагчи также подчеркнул, что Тегеран не видит смысла в дипломатических контактах с Белым домом и не намерен инициировать обсуждение мира.

«Мы не просим о перемирии и не видим никаких причин, почему мы должны вести переговоры с США. Мы никогда не посылали им никаких сообщений», — заявил министр.

Кроме того, чиновник прокомментировал роль России и Китая в нынешнем противостоянии. Он не стал отрицать активную помощь этих государств, отметив, что они всегда нам помогали.

Однако по просьбе журналиста уточнить, означает ли это прямое содействие в войне, Арагчи ответил уклончиво: «Я не буду предоставлять детали в разгар войны».

Война в Иране — последние новости

США и Израиль продолжают военную операцию «Эпическая ярость» на Ближнем Востоке. Американские военные наносят удары с воздуха и моря, атакуя Иран беспилотниками, боевой авиацией и кораблями ВМС.

Из-за обострения конфликта Украина вышла на роль ключевого оборонного партнера Запада и арабских государств. Опыт ВСУ в перехвате иранских дронов оказался уникальным ресурсом, которого сейчас критически не хватает даже самым мощным армиям мира.

США просят Украину помочь в защите от иранских «Шахедов» на Ближнем Востоке.