Иран готовится к нападению на Израиль: в NYT сказали, когда это произойдет

Иран готов начать атаку на Израиль в ближайшие часы. Такое заявление сделали официальные лица США и Израиля после того, как израильские войска начали наземное вторжение на юг Ливана против поддерживаемой Ираном военизированной группировки "Хезболла".

Об этом пишет The New York Times.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Соединенные Штаты "активно поддерживают оборонные меры по защите Израиля от этой атаки", предполагая, что прямая атака на Израиль "будет иметь серьезные последствия для Ирана".

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что масштаб возможной иранской атаки точно неизвестен, но она может включать комбинацию беспилотных летательных аппаратов и ракет. Посольство США в Израиле приказало своим сотрудникам вернуться домой и быть готовым к переходу в укрытие.

Ранее говорилось, что успех израильских войск на юге Ливана в рамках операции против сил "Хезболлы" даст Израилю несколько лет "отдыха". Но Иран может возобновить свои вооруженные группировки.

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