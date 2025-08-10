Иран грозится заблокировать «маршрут Трампа» через Армению

Флаг Ирана / © Reuters

Иран заблокирует строительство поддерживаемого США транспортного коридора на Южном Кавказе, даже если не получит поддержки со стороны России.

Об этом заявил старший советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, сообщает Iran International .

Напомним, 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали мирное соглашение.

Документ предоставляет Вашингтону исключительные права на разработку транзитного маршрута через Армению – Зангезурский коридор. Он должен соединить материковый Азербайджан с автономной республикой Нахичевань, минуя Иран и Россию.

Управлять коридором планирует американская компания в течение 99 лет с возможностью продления сделки.

По словам Велаяти, такой проект поставит под угрозу безопасность региона и радикально изменит его геополитическую карту.

«Господин Трамп считает, что Кавказ – это недвижимость, которую он может сдать в аренду на 99 лет», – заявил он.

Советник добавил, что Иран не допустит реализации плана.

"Этот проход не станет воротами для наемников Трампа - он станет их кладбищем", - подчеркнул Велаяти.

Он напомнил, что Тегеран всегда выступал против Зангезурского коридора.

"Он изменит границы, раздробит Армению и ограничит доступ Ирана к региону", - пояснил политик.

По его словам, когда Турция и Азербайджан продвигали этот план раньше, Иран провел несколько военных учений на своей северо-западной границе, чтобы показать готовность его заблокировать.

"С Россией или без России мы будем действовать в интересах обеспечения Южного Кавказа", - отметил он.

Велаяти добавил, что, по его мнению, Москва также выступает против коридора по своим стратегическим причинам.

Назвав его "политическим сговором, а не просто торговым проходом", иранский чиновник заявил, что он откроет НАТО путь для размещения между Альянсом и Россией.

«Ни одно правительство Армении не может легитимно согласиться на раздел своей территории, даже несмотря на давление США», — сказал он.

Велаяти также утверждает, что премьер Армении Пашинян якобы говорил иранскому руководству, что выступает против этого маршрута.

Мы ранее информировали, что отношения между Россией и Азербайджаном обострились из-за краха влияния Кремля на Кавказе .