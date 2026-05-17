Иран хочет взять в "заложники" интернет: Тегеран нацелился на кабели в Ормузском проливе

Иран хочет использовать Ормузский пролив не только как энергетический, но и как цифровой рычаг давления. Тегеран заявляет о намерении взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование проходящих в этом районе подводных интернет-кабелей и обеспечивающих связь между Европой, Азией и странами Персидского залива.

Об этом пишет издание CNN.

Иран хочет деньги за интернет-кабели

Представитель иранской армии Ибрагим Зольфагари заявил, что страна будет взимать плату за интернет-кабели. Связанные с Корпусом стражей исламской революции медиа пишут, что требования могут относиться к таким компаниям, как Google, Microsoft, Meta и Amazon.

По замыслу Тегерана, операторы подводных кабелей должны платить лицензионные сборы, а обслуживать и ремонтировать кабели могли бы только иранские компании. В то же время государственные медиа Ирана намекают, что в случае отказа трафик может быть нарушен.

Почему это важно

Ормузский пролив известен как один из ключевых маршрутов для транспортировки нефти. Но она имеет и другое значение – через район пролива проходят подводные кабели, которыми передаются огромные объемы интернет-трафика и финансовых данных.

Повреждения такой инфраструктуры могут повлиять не только на скорость интернета, но и на банковские операции, военную связь, облачные сервисы, работу искусственного интеллекта, онлайн-сервисов и международного бизнеса.

Может ли Иран реально повредить кабели.

Иран прямо не заявляет о намерении саботировать кабели. Однако эксперты считают, что такие угрозы являются частью более широкой стратегии Тегерана — показать, что у страны есть рычаги влияния не только в военной сфере.

Корпус часовых исламской революции имеет боевые водолазы, небольшие подлодки и подводные беспилотники, которые теоретически могут представлять угрозу для подводной инфраструктуры.

Кто может пострадать

Наибольшие риски – для стран Персидского залива. Перебои со связью могут затронуть банковский сектор, экспорт нефти и газа и государственные сервисы.

Последствия могут ощутить Индия, часть стран Азии, Европа и отдельные районы Восточной Африки. Речь идет о возможном замедлении финансовых операций, международной передаче данных и работе цифровых сервисов.

В то же время эксперты TeleGeography отмечают, что кабели через Ормузский пролив составляют менее 1% от общей пропускной способности мирового рынка. Поэтому глобального отключения интернета не ожидают, но для отдельных регионов последствия могут быть серьезными.

Что это значит

Угрозы Ирана показывают, что Ормузский пролив остается одной из самых чувствительных точек мировой экономики. Теперь речь идет не только о нефти, но и о цифровой инфраструктуре, от которой зависят финансовые системы, бизнес и глобальная связь.

Пока неясно, сможет ли Тегеран заставить техногигантов платить, в частности, из-за санкций США. Но сами заявления свидетельствуют: в случае нового обострения Иран может использовать не только военное, но и цифровое давление.

Ранее издание The New York Times сообщало, что советники Трампа уже подготовили сценарии возобновления военных ударов в случае, если дипломатические переговоры окончательно зайдут в тупик.

