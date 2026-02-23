Иран и РФ заключили тайное соглашение на полмиллиарда евро по поставкам ПВО

Флаги Ирана и РФ

Реклама

Иран и Россия договорились о масштабных военных поставках, речь идет о сотнях переносных зенитных ракетных комплексов и тысячах ракет к ним.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников, стороны подписали контракт ориентировочной стоимостью 500 миллионов евро. Документ предусматривает передачу Ирану 500 переносных зенитных ракетных комплексов «Ива», а также 2500 ракет «9М336». Поставки должны производиться в течение трехлетнего периода.

Реклама

Как отмечает издание, договоренности были заключены на фоне беспокойства иранского руководства состоянием собственной системы противовоздушной обороны. В Тегеране опасаются повторения сбоев в ее работе, проявившихся во время 12-дневной войны в июне. Тогда израильские удары проявили уязвимость ряда стратегических объектов.

Кроме самих комплексов, соглашение предусматривает передачу 500 приборов ночного видения Mowgli-2, предназначенных для обнаружения и сопровождения самолетов и других воздушных целей.

Источники Financial Times подчеркивают, что контракт имеет конфиденциальный статус и стал одной из самых масштабных военных договоренностей между Ираном и РФ за последний период.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи фактически передал руководство государством своему ближайшему соратнику.

Реклама

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты предложили Ирану в течение 48 часов предоставить свои подробные предложения по заключению ядерного соглашения.