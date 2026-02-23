- Дата публикации
Иран и РФ заключили тайное соглашение на полмиллиарда евро по поставкам ПВО
Соглашение носит закрытый характер и рассчитано на несколько лет.
Иран и Россия договорились о масштабных военных поставках, речь идет о сотнях переносных зенитных ракетных комплексов и тысячах ракет к ним.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.
По информации собеседников, стороны подписали контракт ориентировочной стоимостью 500 миллионов евро. Документ предусматривает передачу Ирану 500 переносных зенитных ракетных комплексов «Ива», а также 2500 ракет «9М336». Поставки должны производиться в течение трехлетнего периода.
Как отмечает издание, договоренности были заключены на фоне беспокойства иранского руководства состоянием собственной системы противовоздушной обороны. В Тегеране опасаются повторения сбоев в ее работе, проявившихся во время 12-дневной войны в июне. Тогда израильские удары проявили уязвимость ряда стратегических объектов.
Кроме самих комплексов, соглашение предусматривает передачу 500 приборов ночного видения Mowgli-2, предназначенных для обнаружения и сопровождения самолетов и других воздушных целей.
Источники Financial Times подчеркивают, что контракт имеет конфиденциальный статус и стал одной из самых масштабных военных договоренностей между Ираном и РФ за последний период.
