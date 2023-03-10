Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипломатические отношения

Страны разорвали дипломатические отношения в 2016 году после казни в Эр-Рияде шиитского проповедника.
Иран и Саудовская Аравия договорились нормализовать дипломатические отношения, полностью разорванные между странами в 2016 году.
Об этом сообщает издание Irna.
В сообщении указывается, что руководители Министерств иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели личную встречу на полях конференции в Иордании. Стороны договорились возобновить дипломатические отношения.
Также в Пекине переговоры провели секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовский коллега. По итогам было принято трехстороннее заявление, в котором говорится, что страны возобновляют дипломатические отношения и вновь откроют свои посольства.
Согласовано, что посольства откроются в течение следующих двух месяцев.
Саудовская Аравия и Иран разорвали дипломатические отношения в 2016 году после того, как в Эр-Рияде власти казнили шиитского проповедника Шейха Нимра аль-Нимра, после чего иранские паломники штурмовали саудовское посольство в Тегеране. В ответ Саудовская Аравия разорвала с Ираном дипломатические отношения.
Напомним, ранее сообщалось, что Украину впервые посетил министр иностранных дел Саудовской Аравии. До этого ни один из его предшественников не бывал в нашем государстве с официальным визитом.
Также мы информировали, что глава Министерства разведки Ирана Эсмаил Хатиб пригрозил Саудовской Аравии, что "стратегическое терпение" Тегерана может закончиться.
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