Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипломатические отношения

Страны разорвали дипломатические отношения в 2016 году после казни в Эр-Рияде шиитского проповедника.

Иран и Саудовская Аравия договорились нормализовать дипломатические отношения, полностью разорванные между странами в 2016 году.

Об этом сообщает издание Irna.

В сообщении указывается, что руководители Министерств иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели личную встречу на полях конференции в Иордании. Стороны договорились возобновить дипломатические отношения.

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Также в Пекине переговоры провели секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовский коллега. По итогам было принято трехстороннее заявление, в котором говорится, что страны возобновляют дипломатические отношения и вновь откроют свои посольства.

Согласовано, что посольства откроются в течение следующих двух месяцев.

Саудовская Аравия и Иран разорвали дипломатические отношения в 2016 году после того, как в Эр-Рияде власти казнили шиитского проповедника Шейха Нимра аль-Нимра, после чего иранские паломники штурмовали саудовское посольство в Тегеране. В ответ Саудовская Аравия разорвала с Ираном дипломатические отношения.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину впервые посетил министр иностранных дел Саудовской Аравии. До этого ни один из его предшественников не бывал в нашем государстве с официальным визитом.

Также мы информировали, что глава Министерства разведки Ирана Эсмаил Хатиб пригрозил Саудовской Аравии, что "стратегическое терпение" Тегерана может закончиться.

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