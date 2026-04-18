Переговоры США и Ирана

В переговорах между Соединенными Штатами и Ираном сторонами был достигнут принципиальный прогресс, что свидетельствует о возможном приближении заключения мирного соглашения.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, США и Иран «в принципе согласны» заключить соглашение по результатам переговоров. Об этом заявил ключевой пакистанский посредник, участвующий в диалоге между сторонами.

По его словам, за последние дни неофициальная дипломатия дала ощутимые результаты.

В частности, во время встреч в Тегеране на этой неделе удалось сдвинуть с места ряд сложных вопросов.

Как отмечается, немаловажную роль в продвижении переговорного процесса сыграл де-факто руководитель Пакистана, фельдмаршал Асим Мунир. Он помог сторонам преодолеть наиболее чувствительные разногласия.

По предварительной информации, следующим этапом может стать подписание меморандума о взаимопонимании. После этого стороны рассчитывают в течение 60 дней выйти на полноценное соглашение.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что соглашение находится на финальном этапе, а конфликт «должен завершиться».

Он также допустил возможность визита в Исламабад в случае подписания документа.

В то же время источники в Иране отмечают, что между сторонами все еще остаются определенные разногласия, требующие дополнительного согласования.

Ранее сообщалось, что соглашение по прекращению войны между США и Ираном предусматривает освобождение из-под американских санкций 20 миллиардов долларов из замороженных иранских средств в обмен на отказ этой страны от своих запасов обогащенного урана.

Мы ранее информировали, что цены на сырую нефть упали примерно на 10% после того, как Иран объявил, что Ормузский пролив «полностью открыт» для всех коммерческих транспортных средств.