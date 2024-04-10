Иран имеет все необходимое для создания, по меньшей мере, трех ядерных бомб — The Washington Post

Иран накопил запасы обогащенного урана, достаточные для создания не менее трех ядерных бомб.

Об этом сообщает The Washington Post.

В издании отметили, что иранские чиновники в последнее время открыто заявляют о достижении "сдерживания". Это может означать, что у страны теперь есть все необходимое для создания бомбы.

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В этом контексте у экспертов вызывает озабоченность тот факт, что в феврале 2024 года международные инспекторы зафиксировали на объекте, где разрабатывают ядерную программу Ирана, новое оборудование, ускоряющее производство урана.

"Хотя Иран заявляет, что не планирует создавать ядерное оружие, у него есть запасы высокообогащенного урана, который можно превратить в оружейное топливо для минимум трех бомб за срок от нескольких дней до нескольких недель, говорят нынешние и бывшие чиновники", — говорится в материале.

Напомним, ранее издание Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов сообщило, что Иран приблизился к производству ядерной бомбы. Так, международные наблюдатели обнаружили в стране уран, обогащенный до уровня немного ниже необходимого для создания ядерного оружия. Иранцам осталось обогатить уран еще на 6%.

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