Это было сделано в знак солидарности с народом Ирана
Иран исключили из комиссии ООН по положению женщин после соответствующего голосования Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ECOSOC).
Об этом сообщает издание CBS News.
Предложение США на голосовании поддержали 29 стран, против высказались 8, а еще 13 воздержались.
США стремились исключить Иран из комиссии после того, как в ноябре начались массовые протесты из-за смерти 22-летнего Махси Амини, задержанной "полицией морали".
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такое решение является "безошибочным сигналом поддержки со всего мира мужественному народу Ирана, и особенно иранским женщинам и девушкам, которые остаются бесстрашными, несмотря на жестокость и насилие, поступившие в них иранским режимом".
Он также добавил, что США будут и дальше поддерживать народ Ирана.
Напомним, ранее сообщалось, что в Иране публично казнили еще одного участника антиправительственных протестов.
Кроме того, мы информировали, что ЕС может определить террористическую иранскую организацию Корпус стражей Исламской революции.
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