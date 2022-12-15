Это было сделано в знак солидарности с народом Ирана

Иран исключили из комиссии ООН по положению женщин после соответствующего голосования Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ECOSOC).

Об этом сообщает издание CBS News.

Предложение США на голосовании поддержали 29 стран, против высказались 8, а еще 13 воздержались.

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США стремились исключить Иран из комиссии после того, как в ноябре начались массовые протесты из-за смерти 22-летнего Махси Амини, задержанной "полицией морали".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такое решение является "безошибочным сигналом поддержки со всего мира мужественному народу Ирана, и особенно иранским женщинам и девушкам, которые остаются бесстрашными, несмотря на жестокость и насилие, поступившие в них иранским режимом".

Он также добавил, что США будут и дальше поддерживать народ Ирана.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране публично казнили еще одного участника антиправительственных протестов.

Кроме того, мы информировали, что ЕС может определить террористическую иранскую организацию Корпус стражей Исламской революции.

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