Иран минирует остров Харк и усиливает оборону из-за возможной операции США

Остров Харк / © wikimedia.org

Иран в последние недели существенно усилил оборону стратегически важного острова Харк, готовясь к возможному военному сценарию со стороны США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, осведомленные с оценками американской разведки.

По их словам, иранские силы расставляют ловушки, а также перебрасывают на остров дополнительный военный контингент и системы противовоздушной обороны.

Кроме того, Иран минирует территорию вокруг острова, в частности побережья, где американские войска теоретически могли бы совершить десантную операцию, если соответствующее решение примет Donald Trump.

Как отмечает CNN, администрация Трампа рассматривает вариант использования военных для захвата острова Харк в качестве инструмента давления на Тегеран, чтобы заставить его восстановить открытость Ормузского пролива.

Несмотря на небольшие размеры острова, он имеет критическое значение для иранской экономики — через него проходит около 90% нефтяного экспорта страны.

В то же время, американские чиновники и военные эксперты предостерегают, что такая операция связана с высокими рисками, в частности возможными значительными потерями среди военнослужащих США.

По данным источников, остров имеет многоуровневую систему обороны, которую в последнее время дополнительно усилили, в частности, за счет новых зенитно-ракетных комплексов.

Некоторые союзники президента США также выражают сомнения в целесообразности подобной операции, отмечая, что даже в случае успешного захвата острова это не решит проблемы контроля над Ормузским проливом и влияния Ирана на мировой энергетический рынок.

В то же время, израильский источник предупреждает о риске атак со стороны Ирана — в частности с применением беспилотников и переносных зенитно-ракетных комплексов, что может привести к потерям среди американских военных.

«Есть надежда, что они не пойдут на такой риск и вместо этого обстреляют нефтяные месторождения, но предусмотреть это невозможно», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что американские военные ежедневно монтируют для президента Дональда Трампа специальное видео, в котором показывают исключительно успешные удары по иранским целям за последние часы.

Мы ранее информировали, что Иран открыл важный для транспортировки нефти Ормузский пролив для судоходства, но только для «дружественных» стран, среди которых — Китай и Россия.