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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Иран мог вывезти уран с ядерного объекта Фордо перед ударом США - Reuters

Не исключено, что Фордоу подготовили к атаке — вывезли уран и сократили персонал.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Перед атакой США с объекта Фордо могли вывезти большинство урана перед атакой США

Перед атакой США с объекта Фордо могли вывезти большинство урана перед атакой США

Иран мог заранее вывезти основную часть высокообогащенного урана из подземного ядерного объекта в Фордоу перед ударом Соединенных Штатов.

Об этом сообщает со ссылкой на источники среди иранских чиновников агентство Reuters.

По их словам, до атаки США из центра в Фордоу была вывезена большая часть урана, а персонал на объекте сократили до минимума — вероятно, в качестве меры предосторожности.

Фордоу — один из ключевых ядерных объектов Ирана, второй по значению после Натанзу. Именно эти два объекта стали мишенью для ударов США, что указывает на усиление противостояния вокруг иранской ядерной программы.

Эти действия могут свидетельствовать о намерениях Тегерана обезопасить свои ресурсы на фоне растущей напряженности с Вашингтоном и активизации действий США в регионе.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении трех стратегических целей и пригрозил Ирану еще более мощными ударами в случае дальнейшего сопротивления.

По его словам, целью ударов было полностью уничтожить иранскую программу по обогащению урана и положить конец ядерной угрозе со стороны, как он выразился, «государства-спонсора терроризма номер один в мире».

США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо. Также было запущено 30 ракет Tomahawk по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане. Перед атакой США связывались с Ираном, чтобы донести, что планируют только удары и не имеют целью изменить власть в Тегеране.

Иран атаковал Израиль ракетами в ответ на ночной удар США по ядерным объектам.

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