Иран мощно атаковал Израиль дронами и ракетами: что известно о новом масштабном конфликте в мире

Нападение произошло после нескольких дней ожидания иранского удара в ответ на удар по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля.

Иран около ночи запустил по Израилю 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических. По данным израильской армии, в сторону страны было запущено несколько сот беспилотников и ракет. Американские силовики называют количество от 400 до 500 средств поражения. Египет, Иордания и Ливан закрыли свое воздушное пространство. США и лидеры стран ЕС заверили Израиль в поддержке. В Министерстве обороны Ирана пригрозили соседним государствам, призвав их не открывать свое воздушное пространство для Израиля.

Это первая в истории прямая атака Израиля с иранской территории, несмотря на то, что вражда двух государств продолжается со времен исламской революции в Иране в 1979 году.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке.

Израиль был предупрежден об угрозе, потому началась подготовка заранее. До 15 апреля по всей стране будут действовать ограничения в виде запрета на образовательную деятельность, запрета на массовые собрания, закрытие пляжей.

Израиль начал перехват запущенных Ираном беспилотных летательных аппаратов над территорией Сирии ночью, 14 апреля.

По данным журналистов, десятки иранских БПЛА и ракет были запущены в сторону Израиля тремя волнами.

Представитель армии Даниэль Хагари заявил, что ни один из дронов не вошел в воздушное пространство Израиля — истребители союзников сбили все над Ираком и Иорданией. Крылатые ракеты также сбили за пределами страны, а баллистические ракеты уже перехватывали в небе над Израилем.

Некоторые из них попали в авиабазу Неватим на юге страны, однако разрушения там незначительны и авиабаза работает в обычном режиме, уверяет Хагари.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху оперативно отреагировал на действия Тегерана и заявил, что Иерусалим годами готовился к тому, что это может произойти.

"Я определил четкий принцип: ударим по тому, кто нанесет нам удар. Защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно. Я знаю, что и вы, граждане Израиля, сохраняете хладнокровие. Призываю вас следовать инструкциям Службы тыла. Вместе выстоим, и с божьей помощью вместе победим всех наших врагов", — заявлял глава правительства.

Медики "Красного щита Давида" заявили, что за помощью после атаки обратился 31 человек. На юге страны ранены двое детей, а в центральном регионе Шарон произошел пожар в медицинском заведении.

Фото: Associated Press

Около семи утра Израиль снова открыл свое воздушное пространство, за ним небо открыла Иордания.

Times of Israel со ссылкой на анонимного израильского чиновника сообщил о том, что Иерусалим уже начал готовиться к тому, чтобы в ответ атаковать Иран. Когда именно это может произойти и в каком виде - пока неизвестно.

США и ЕС заверили Израиль в солидарности

На фоне ночной атаки Ирана на Израиль президент США Джо Байден заверил Израиль в "железной поддержке".

"Сегодня Иран и его марионетки, действующие из Йемена, Сирии и Ирака, совершили беспрецедентную воздушную атаку на военные объекты в Израиле. Я самым решительным образом осуждаю эти атаки. Я только что говорил с премьер-министром Нетаньяху, чтобы подтвердить твердую преданность Америки безопасности Израиля. Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал способность защищаться и отражать даже беспрецедентные атаки – посылая четкий сигнал своим врагам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля", — говорится в заявлении президента США.

Примечательно, что после этих событий может произойти, что Палата представителей США рассмотрит законопроект о выделении помощи для Израиля уже на следующей неделе. С большой вероятностью решится и судьба денег для Украины, пишут в Politico.



Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил солидарность с Израилем и назвал безответственным иранскую массированную атаку.

"Иран рискует разжечь пожар. Мы твердо стоим на стороне Израиля и будем теперь обсуждать все остальное с нашими союзниками", — написал он в соцсети Х.



Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что это нападение способно "вбросить в хаос" весь Ближний Восток.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал действия Тегерана "беспрецедентной эскалацией и серьезной угрозой региональной безопасности".

С осуждением действий Ирана выступил и министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне. "Франция решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль. Решившись на такую беспрецедентную акцию, Иран переступает новый порог в своих дестабилизирующих действиях и повышает риск военной эскалации", — написал дипломат в своем аккаунте в Х.

Франция предана защищать безопасность Израиля и "уверяет его в своей солидарности", добавил Сежурне.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также осудил атаку Ирана на Израиль. Соответствующее заявление опубликовано в аккаунте британского политика в соцсети Х.

Глава правительства обвинил Иран в намерении "посеять хаос" и заявил, что Великобритания планирует защищать безопасность Израиля и своих региональных партнеров, включая Ирак и Иорданию. Сунак добавил, что его страна вместе с союзниками в срочном порядке работает, чтобы "стабилизировать ситуацию и предотвратить дальнейшую эскалацию".

Иран в ООН: дело можно считать завершенным

1 апреля израильская авиация нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, в том числе два генерала. В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю несколько сот ракет и дронов. Большинство из них удалось перехватить подлет на территорию страны.

Постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) заявило, что "дело на этом можно считать завершенным", но добавило, что ответ Ирана "будет гораздо серьезнее", если "израильский режим совершит еще одну ошибку".

После завершения атаки Тегеран в ООН заявил, что "военная акция" против Израиля временно завершена, а США необходимо держаться подальше от конфликта во избежание последствий.

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