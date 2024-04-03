Иран может атаковать Израиль в ближайшие 48 часов: предупреждает ЦРУ — Vox News

Уничтожение консульства Ирана в Сирии, в результате которого погибли десятки высокопоставленных иранских чиновников и генералов, рискует перерасти в войну в регионе. Об этом сообщают некоторые СМИ на Ближнем Востоке, согласно которым американская разведка ЦРУ предупредила Израиль о военном ответе со стороны Ирана в течение 48 часов.

Об этом говорится в Vox News.

"Раньше чиновники Ирана заявляли, что их страна уже имеет полное право ответить на нападение Израиля на их консульство", — пишет Vox News.

Как сообщает ливанский панарабский спутниковый новостной телеканал Al Mayadeen, Иран планирует осуществить комбинированную атаку "дождем" беспилотников и ракет со своих баз в стратегических местах в Израиле.

Напомним, ТСН.ua ранее сообщал, что Иран пообещал "наказать" Израиль после ударов по своему представительству в Дамаске, которые, по данным СМИ, Израиль вечером 1 апреля нанес в столице Сирии. Он был почти полностью разрушен. Среди погибших был бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди – старший командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иран пообещал отомстить Израилю. В то же время, Израиль не подтвердил эту атаку.

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