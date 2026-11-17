иран / © Associated Press

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Иран разрабатывает планы потенциальной атаки на высокопоставленных должностных лиц администрации президента США Дональда Трампа с применением так называемой "грязной бомбы" или химического оружия. Американские спецслужбы получили новые разведывательные данные, заставившие власти усилить подготовку к возможным угрозам.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на семерых американских чиновников.

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По словам источников телеканала, речь идет скорее об обработке Ираном различных вариантов действий, а не о непосредственной подготовке к немедленному нападению.

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В то же время полученные разведданные содержат конкретные места и потенциальные цели в Вашингтоне, что вызвало серьезную обеспокоенность американских чиновников.

Что известно о возможной атаке Ирана на Вашингтон

По информации CNN, в течение последней недели американские чиновники провели несколько совещаний, посвященных возможной угрозе.

Представители разведки пока не пришли к общему выводу, имеет ли Иран возможности и намерен реализовать такие планы.

«Действительно ли у них людей на местах для совершения атаки — этот вопрос остается предметом дискуссии», — сообщил один из источников телеканала.

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Американские спецслужбы также перехватили сообщения иранской стороны, в которых утверждалось, что материалы для изготовления взрывных устройств якобы находятся уже на территории США.

Однако должностные лица расходятся в оценках достоверности этой информации. Независимого подтверждения наличия таких материалов нет.

На фоне сообщений о возможных угрозах Секретная служба США на прошлой неделе перевела министра финансов Скотта Бессента в жилье на территории военного объекта.

Как отреагировал Белый дом

Несмотря на сообщения о потенциальных планах Тегерана, администрация Дональда Трампа отмечает, что пока нет подтвержденной непосредственной угрозы.

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Представитель Белого дома Лорен Бис заявила, что американские власти следят за всеми возможными рисками.

"Мы отслеживаем все потенциальные угрозы, но пока нет достоверных угроз для территории страны", - отметила она.

Министерство обороны США переадресовало запрос CNN в Офис директора национальной разведки, отказавшегося от комментариев.

Представительство Ирана при ООН отвергло обвинения в возможном использовании химического оружия.

Иранская сторона заявила, что считает применение такого оружия недопустимым при любых обстоятельствах.

В то же время, представитель Тегерана прямо не прокомментировал информацию о возможной подготовке атаки с использованием «грязной бомбы».

Что такое "грязная бомба" и чем она опасна

Так называемая «грязная бомба» — взрывное устройство, в котором обычная взрывчатка сочетается с радиоактивными материалами.

В отличие от ядерной бомбы, она не влечет за собой ядерный взрыв. Ее опасность заключается в обычной взрывной волне и возможном радиоактивном загрязнении окружающей территории.

По оценкам специалистов, основные непосредственные потери в результате такой атаки, скорее всего, были бы вызваны взрывом, а не радиационным облучением.

В то же время применение устройства могло бы привести к панике, необходимости эвакуации и длительному ограничению доступа к загрязненным территориям.

Один из источников CNN охарактеризовал подобное устройство как оружие террора, а не точечного поражения.

Почему США опасаются эскалации со стороны Ирана.

По информации CNN, новые разведданные появились на фоне продолжительного военного противостояния между США и Ираном.

Американские удары и экономическая блокада усиливают давление на Тегеран. В то же время, переговоры о завершении конфликта и урегулировании ситуации в Ормузском проливе пока не дали результатов.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе выражал надежду, что война завершится в ближайшее время.

Однако американские должностные лица предполагают, что иранское руководство может рассматривать асимметричные атаки как один из вариантов ответа на военное и экономическое давление.

Отдельно разведка США получила информацию о возможном применении Ираном химического оружия против американских военных на Ближнем Востоке.

Эти сообщения также привели к подготовке дополнительных мер защиты для дипломатического и разведывательного персонала США в регионе.

По словам источников CNN, ближайшие недели могут стать определяющими для дипломатических попыток урегулирования конфликта.

В то же время американские чиновники отмечают, что наличие разведывательной информации о возможных планах Ирана не означает, что руководство страны уже приняло решение совершить нападение.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Иран планирует убить Трампа: разведка узнала, как именно

Спецслужбы получили информацию о сговоре Ирана с целью убить президента США.

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