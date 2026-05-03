Иран может ограничить движение через Ормузский пролив: готовят новый закон
В Иране рассматривают законопроект, предусматривающий ограничение судоходства через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.
Но
Власти Ирана планируют принять закон, который может существенно ограничить движение судов через Ормузский пролив. Об этом сообщают международные СМИ со ссылкой на источники в иранском парламенте.
Речь идет о стратегически важном морском коридоре, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти. В случае введения ограничений это может повлиять на глобальные энергетические рынки и повлиять на рост цен на топливо.
По предварительным данным, инициатива является ответом на действия США и их союзников в регионе, в частности, усиление военного присутствия и попытки контролировать иранские нефтяные потоки.
В Вашингтоне уже заявили, что внимательно следят за ситуацией и расценивают возможные ограничения как угрозу свободе международного судоходства. В то же время эксперты предупреждают: даже частичное перекрытие пролива может иметь серьезные последствия для мировой экономики.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и является одним из важнейших транспортных узлов в мире. Любые ограничения движения в этом районе обычно вызывают резкую реакцию международного сообщества.
Напомним, Иран передал посредникам в Пакистане новое предложение по прекращению войны с Соединенными Штатами.
Ранее Дональд Трамп отклонил новое мирное предложение Ирана, потому что его не устроили условия. Президент США считает, что Тегеран хочет договориться только из-за внутреннего кризиса и распри между своими лидерами.
Между тем, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что любые попытки Соединенных Штатов Америки блокировать порты в Иране «обречены на провал».