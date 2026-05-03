Иран может ограничить движение через Ормузский пролив: готовят новый закон

Ормузский пролив / © Associated Press

Реклама

Власти Ирана планируют принять закон, который может существенно ограничить движение судов через Ормузский пролив. Об этом сообщают международные СМИ со ссылкой на источники в иранском парламенте.

Речь идет о стратегически важном морском коридоре, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти. В случае введения ограничений это может повлиять на глобальные энергетические рынки и повлиять на рост цен на топливо.

По предварительным данным, инициатива является ответом на действия США и их союзников в регионе, в частности, усиление военного присутствия и попытки контролировать иранские нефтяные потоки.

Реклама

В Вашингтоне уже заявили, что внимательно следят за ситуацией и расценивают возможные ограничения как угрозу свободе международного судоходства. В то же время эксперты предупреждают: даже частичное перекрытие пролива может иметь серьезные последствия для мировой экономики.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и является одним из важнейших транспортных узлов в мире. Любые ограничения движения в этом районе обычно вызывают резкую реакцию международного сообщества.

Война с Ираном - последние новости

Напомним, Иран передал посредникам в Пакистане новое предложение по прекращению войны с Соединенными Штатами.

Ранее Дональд Трамп отклонил новое мирное предложение Ирана, потому что его не устроили условия. Президент США считает, что Тегеран хочет договориться только из-за внутреннего кризиса и распри между своими лидерами.

Реклама

Между тем, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что любые попытки Соединенных Штатов Америки блокировать порты в Иране «обречены на провал».

Новости партнеров