Иран может ответить Украине после удара по судну: эксперт назвал возможные сценарии

Флаг Ирана / © Associated Press

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Атака Украины на грузовое судно, перевозившее военные грузы между Ираном и Россией через Каспийское море, может свидетельствовать о расширении географии противостояния вокруг Тегерана.

Об этом говорится в материале Fortune.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина атаковала судно, которое использовалось для перевозки военных грузов между Россией и Ираном. Он также поручил разведке передать партнерам информацию о помощи Москвы Тегерану.

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По словам Зеленского, Россия предоставляет Ирану спутниковые снимки государств Персидского залива и американских военных баз.

"Существует четкая корреляция между российскими спутниковыми снимками этих мест и иранскими ударами - как до атак, в рамках подготовки к ним, так и после, для оценки нанесенного ущерба", - написал президент в соцсети X.

Иран отрицает причастность к войне России против Украины, хотя Киев заявляет, что Тегеран снабжает Москву беспилотниками. Иранские власти также призвали европейские страны привлечь Украину к ответственности за атаку.

По данным Financial Times, в Тегеране удар мог быть воспринят как предупреждение, что иранское побережье Каспийского моря также находится под угрозой. Атака может стать дополнительным рычагом давления на Иран в ходе переговоров с США.

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Вашингтон и Тегеран приостановили ежедневные взаимные атаки, однако противостояние не завершилось. Параллельно Оман и Иран ведут переговоры по Ормузскому проливу. По данным Associated Press, стороны работают над соглашением по транзиту судов.

Каспийское море расположено более чем в 960 километрах от основной линии фронта. В то же время у Украины дальнобойные дроны, которыми ранее атаковала российскую нефтяную инфраструктуру.

Эксперт аналитического центра SWP Berlin Хамидрез Азизи назвал несколько возможных причин удара. По одной из версий Украина стремится продемонстрировать свою ценность как партнера для США, от которых зависит поставка важного вооружения, в частности систем Patriot.

Другое объяснение состоит в том, что США и Израиль могли быть заинтересованы в усилении давления на Иран без прямых ударов по его инфраструктуре.

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Еще одной причиной могла стать реакция на угрозы поддерживаемых Ираном хуситов судам в Баб-эль-Мандебском проливе. Ранее хуситы атаковали два саудовских нефтяных танкера в Красном море.

"Каспийский фронт вместе с Индийским океаном, где Соединенные Штаты ввели морскую блокаду Ирана, теперь должны завершить формирование кольца экономического и военного давления вокруг страны", - отметил Азизи.

В ответ Иран может атаковать связанные с Украиной суда на других морских маршрутах или украинскую инфраструктуру. Тегеран также может признать оккупированные Крым и Донбасс частью России.

По словам Азизи, противостояние вокруг Ирана все больше переплетается с войной России против Украины и конфликтом между Саудовской Аравией и хуситами.

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Украина уже усиливает сотрудничество со странами Ближнего Востока. В марте Киев подписал соглашение о безопасности с Саудовской Аравией, которое предусматривает передачу украинского опыта противодействия иранским дронам. Зеленский также посещал ОАЭ и Катар для заключения подобных договоренностей.

Каспийское море стало важным маршрутом снабжения Ирана. По данным Wall Street Journal, Израиль ранее атаковал иранский порт Бандар-Энзели на фоне сообщений о снабжении Россией боеприпасов, дронов и другого вооружения Тегерана.

Что известно об атаке в Каспийском море

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в атаке на иранское якобы «торговое судно» в Каспийском море и заявило о возможности «расширения огня войны». В Тегеране назвали инцидент «актом агрессии», в то же время заявив, что Иран якобы никогда не вмешивался в войну России против Украины.

Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил президента Украины Владимира Зеленского в атаке на судно. Он заявил, что якобы была осуществлена «по приказу Израиля».

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Как мы писали, президент Владимир Зеленский сообщил об успешных дальнобойных ударах Сил обороны по военным целям на территории России. По его словам, этой ночью были поражены предприятие в Кирове, Тюменский НПЗ, логистический объект в Екатеринбурге, состав ГСМ в Ростове-на-Дону. Речь также шла о целях в акватории Каспийского моря, в том числе суда, задействованные в перевозке военных грузов из Ирана, и военный корабль.

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