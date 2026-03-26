Иран может согласиться с условиями США: какие требования выдвинул Вашингтон для прекращения войны

США выдвинули Ірану умови для припинення війни

Соединенные Штаты Америки видят четкие сигналы о том, что руководство Ирана осознало безысходность своего положения в нынешнем конфликте и активно ищет пути для дипломатического отступления. Вашингтон уже передал Тегерану конкретный план действий, состоящий из 15 пунктов, которые должны стать фундаментом для предстоящего мирного соглашения и положить конец вооруженному противостоянию.

Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.

План из 15 пунктов и роль Пакистана как посредника

В ходе заседания кабинета министров в Белом доме Виткофф официально подтвердил, что американская команда по внешней политике разработала и передала иранской стороне подробный список своих требований. Главным посредником в этом сложном процессе выступило правительство Пакистана, сообщает информационное агентство Xinhua.

По словам Виткоффа, эта инициатива уже привела к положительному обмену сообщениями. Американские дипломаты убеждены, что военная мощь США не оставила Тегерану пространства для маневров, поэтому руководство страны вынуждено идти на компромисс.

«У нас есть веские признаки того, что Иран можно убедить, что у него нет лучшей альтернативы, кроме как принять условия США по прекращению войны. Они ищут отступления… Мы сказали Ирану последнюю вещь: вы не должны снова ошибаться», — цитирует Виткоффа Барак Равид.

Ключевые требования Вашингтона и пауза в ударах

Президент Дональд Трамп заявил, что отложил массированные удары по иранским электростанциям на пять дней, чтобы дать дипломатии шанс, отмечает Associated Press. Главными условиями Соединенных Штатов является полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия и немедленное разблокирование стратегически важного Ормузского пролива.

В то же время в Вашингтоне готовятся к прямым переговорам. Как выяснили журналисты The Guardian, в ближайшие дни в Исламабаде может состояться встреча американской и иранской делегаций. Источники издания утверждают, что у иранской стороны «нулевое доверие» к Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру, поэтому Соединенные Штаты могут отправить на переговоры вице-президента Джей Ди Венса, которого в Тегеране считают более приемлемым переговорщиком.

Примечательно, что официальные лица Ирана пытаются сохранить лицо на фоне американских заявлений. Представители иранского МИДа публично отрицают факт ведения каких-либо переговоров, называя слова Трампа попыткой выиграть время для подготовки новых военных ударов. Приведет ли эта дипломатическая игра к реальному миру, станет ясно после завершения пятидневного ультиматума.

Напомним, между тем Пентагон готовится к возможному «последнему удару» в войне с Ираном. По информации СМИ, ожидается, что при провале дипломатических переговоров между США и Ираном возможна новая эскалация.