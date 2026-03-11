Атака "Шахедов" / © t.me/SJTF_Odesa

Федеральное бюро расследований США предупредило о подготовке Ирана к удару дронами-камикадзе по Калифорнии.

Об этом в среду, 11 марта, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на бюллетень ФБР, который был направлен американским правоохранителям.

В документе говорилось о том, что Тегеран якобы планировал осуществить внезапную атаку с неизвестного судна у побережья США.

Точное время, метод, конкретные цели и исполнители этой потенциальной атаки пока неизвестны.

Бывший руководитель разведки департамента внутренней безопасности США Джон Коэн отметил, что предупреждение ФБР поможет государственным и местным органам лучше подготовиться к таким угрозам.

ФБР не уточнило, как и когда суда с дронами могут приблизиться к материковой части США, но американская разведка обеспокоена возможностью размещения дронов на суше или судах в море для потенциальных атак.

Кроме Ирана, американские разведчики обеспокоены возможным использованием дронов мексиканскими наркокартелями для атак на силы США и правоохранителей вдоль границы с Мексикой.

Предупреждение от ФБР появилось на фоне боевых действий, которые продолжаются на Ближнем Востоке. США и Израиль наносят удары по Ирану, на которые Тегеран уже отвечает ракетными и дроновыми атаками по территории стран Персидского залива.

Напомним, авиаудары США и Израиля помешали Ирану массово выпускать «Шахеды». Производить их стало труднее, но в Иране все еще есть большие запасы, а собирать новые дроны они могут даже в обычных мастерских.

Ранее сообщалось, что Украина отправила специалистов в три страны Ближнего Востока для противодействия иранским «Шахедам».