Иран может выпустить по Израилю до 500 беспилотников и ракет — ABC NEWS (видео)

Иордания и Египет заявили, что будут сбивать объекты, которые зайдут в их воздушное пространство.

Иран и его сателлиты могут впустить по Израилю до 500 ударных беспилотников и ракет.

Об этом сообщает ABC NEWS.

В сообщении указывается, что по Израилю будут запущены от 400 до 500 беспилотников и ракет из Ирана, Ирака, Сирии, южного Ливана и Йемена.

В свою очередь, Иордания и Египет заявили, что будут сбивать объекты, которые зайдут в их воздушное пространство.

Израильский военный источник сообщил, что Иран нацелился только на военные объекты – гражданские объекты не являются мишенью.

СМИ Ирана сообщили о пусках баллистики в сторону Израиля. Также сообщается о крылатых ракетах, летящих на Израиль.

Напомним, ранее сообщалось, что Иордания будет сбивать иранские дроны над своей территорией.

Кроме того, мы ранее информировали, что ЦАХАЛ подтвердил нападение Ирана на Израиль, армия готовится отразить атаку десятков дронов.

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