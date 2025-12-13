ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

Иран начал испытание нового дрона Hadid-110 — чем он опасен

Эти дроны предназначены для ударов на короткой дистанции. Они развивают скорость до 517 км/ч — это в несколько раз больше, чем у «Shahed-136».

Автор публикации
Анастасия Павленко
Иран наращивает производство дронов

Иран наращивает производство дронов / © Associated Press

Иран продемонстрировал новый реактивный ударный беспилотник-камикадзе Hadid-110, по данным государственных медиа и технических описаний американской военной базы OE Data Integration Network, способен развивать скорость до 510 км/ч.

Об этом пишет «Новое время».

Это делает его самым быстрым иранским дроном этого класса и подчеркивает курс страны на развитие высокоскоростных малозаметных платформ.

Аппарат, также известный как Dalahu, оснащен компактным реактивным двигателем и обтекаемым корпусом с уменьшенным радиолокационным отражением. Конструкция с дельтавидным крылом и многогранным фюзеляжем призвана усложнить обнаружение радарами, повторяющими подходы, применяемые в современных крылатых ракетах и малозаметной авиации.

Дрон предназначен для прорыва эшелонированной противовоздушной обороны и поражения стационарных целей с минимальным предупреждением. Небольшая боевая часть, высокая скорость и низкая заметность, по оценкам аналитиков, существенно уменьшают время реагирования систем ПВО и усложняют сопровождение цели.

Иран более десяти лет активно наращивает производство беспилотников, и его системы уже играют заметную роль в глобальных конфликтах. Самые известные модели Shahed-131 и Shahed-136 широко применяются Россией в войне против Украины для ударов по энергетической и командной инфраструктуре. Их низкая цена и простота производства заставили многие страны пересмотреть подходы к противодействию маловысотным угрозам.

