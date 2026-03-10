Иран начал минирование Ормузского пролива: Трамп отреагировал

Ормузский пролив

США получили данные о подготовке Ирана к размещению морских мин в судоходном коридоре Ормузского пролива.

Об этом сообщила репортер CBS News в Белом доме Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на информацию разведывательных ресурсов.

Что известно о минировании Ормузского пролива

По данным разведки, иранская сторона привлекает к операции малогабаритные суда. Каждое из них способно транспортировать от двух до трех единиц минного вооружения. Хотя точные объемы иранского вооружения остаются неизвестными, сообщается, что имеются значительные запасы мин разного производства.

«Хотя количество мин в Иране публично неизвестно, оценки в течение многих лет колебались от примерно 2000 до 6000 морских мин иранского, китайского и российского производства», — сообщила Дженнифер Джейкобс.

Реакция Белого дома на минирование пролива

Президент США Дональд Трамп выдвинул требование к Ирану немедленно очистить Ормузский пролив от морских мин, если информация об их размещении подтвердится. Он заявил, что последствия для иранской стороны будут беспрецедентными, а также призвал к превентивным шагам по деэскалации ситуации.

«Если Иран разместил какие-нибудь мины в Ормузском проливе, а у нас нет отчетов о том, что они это сделали, мы хотим, чтобы их немедленно удалили! Если же они удалят то, что могло быть размещено, это будет гигантским шагом в правильном направлении!» — подчеркнул Дональд Трамп.

Сообщение Трампа в соцсетях.

Война в Иране — последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон жестко ответит, если Иран попытается остановить поток нефти через Ормузский пролив.

Трамп ранее предполагал, что война с Ираном может близиться к завершению. По его словам, США уже добились значительных результатов в военной операции.

Иран заявил, что не намерен проводить переговоры с США после американских ударов. В Тегеране также подчеркнули, что готовы продолжать ракетные атаки «столько, сколько нужно».