Иран начал продавать безопасный проход через Ормузский пролив

Тегеран начал пропускать торговые суда через Ормузский пролив только за отдельную плату / © Associated Press

Иранские законодатели инициировали законопроект, предусматривающий введение пошлин и сборов для судов, проходящих через стратегический Ормузский пролив.

Об этом пишет FT.

Иран начал монетизировать контроль над Ормузским проливом, введя схему «безопасного» прохода для отдельных судов, которые за это заплатили.

В парламенте страны заявляют, что государства должны платить за использование этого маршрута для транспортировки энергоносителей, продовольствия и обеспечения безопасности транзита.

Читайте также Что будет с Ормузским проливом: Европа отказывает Трампу в морской войне против Ирана

Тегеран сформировал коридор через свои территориальные воды, которыми могут воспользоваться только одобренные суда после регистрации, проверки и оплаты.

В среду разведывательная служба Lloyd’s List сообщила, что оператор танкера оплатил Ирану 2 миллиона долларов в обмен на безопасный проход по проливу.

Ситуация по Ормузскому проливу — последние новости

На фоне войны на Ближнем Востоке, начавшейся в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану, судоходство через Ормузский пролив фактически остановилось. Иранские силы атаковали несколько судов, которые, по их словам, игнорировали предупреждения о проходе, а Тегеран предупредил о возможности блокирования кораблей поддержавших «агрессию» стран.

Перекрытие пролива уже третью неделю оказывает существенное влияние на глобальные рынки. Наиболее страдают экспортеры нефти и газа Персидского залива, в частности Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и Ирак, которые критически зависят от этого маршрута и фактически не имеют полноценных альтернатив для морского экспорта. В результате поставки энергоносителей резко сокращаются, что усиливает давление на мировые рынки.

Эксперты отмечают, что нарушение судоходства через Ормузский пролив уже привело к сбоям в поставках нефти, удобрений, зерна и растительных масел. Это подталкивает цены к многомесячным максимумам и создает риски снижения урожаев ключевых культур, таких как пшеница и рис, что в перспективе может привести к дальнейшему подорожанию продовольствия в мире.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив остается открытым для судов со всего мира, за исключением американских и израильских кораблей и танкеров.

Отдельные страны начали договариваться с Ираном, чтобы их суда смогли безопасно пройти через пролив. Речь идет об индийских, китайских, иранских и пакистанских кораблях.

16 марта президент США Дональд Трамп попросил у других стран помощи в своей военной операции «Эпическая ярость» против Ирана, которую он проводит совместно с Израилем. Трамп считает, что страны, пострадавшие от попытки Ирана закрыть Ормузский пролив, должны направить военные корабли вместе с США, чтобы сохранить пролив открытым и безопасным.