Иран восстанавливает ядерные объекты

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Спутниковые снимки указывают на то, что Иран , вероятно, начал восстановление инфраструктуры своей ядерной программы, которая получила повреждения во время американских ударов.

Об этом сообщает CNN .

По информации телеканала, полученные спутниковые снимки из нескольких районов Ирана фиксируют признаки активности, свидетельствующие о проведении восстановительных работ на ядерных объектах.

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В частности, речь идет о комплексе в поселке Парчин вблизи Тегерана, который во время американской военной кампании неоднократно терпел удары, а также об объекте, известном как «Гора Пиксакс».

Как отмечает CNN, зафиксированная активность дает основания предполагать, что Тегеран мог приступить к работам, которые могут противоречить рамочным договоренностям с Соединенными Штатами еще до того, как президент США Дональд Трамп заявил, что они «утратили силу», и возобновил удары.

В меморандуме, заключенном между сторонами, предполагалось, что Иран обязуется не совершать действий, направленных на получение или разработку ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ответил на просьбу Ирана о продолжении переговорного процесса .

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Мы ранее информировали, что Трамп заявил, что заранее оставил инструкции в случае убийства, которое уже много лет планирует режим в Иране .

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