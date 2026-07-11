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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Иран начал восстанавливать разбомбленные ядерные объекты — CNN

Тегеран мог приступить к работам, которые могут противоречить рамочным договоренностям с Соединенными Штатами.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Иран восстанавливает ядерные объекты

Иран восстанавливает ядерные объекты

Спутниковые снимки указывают на то, что Иран , вероятно, начал восстановление инфраструктуры своей ядерной программы, которая получила повреждения во время американских ударов.

Об этом сообщает CNN .

По информации телеканала, полученные спутниковые снимки из нескольких районов Ирана фиксируют признаки активности, свидетельствующие о проведении восстановительных работ на ядерных объектах.

В частности, речь идет о комплексе в поселке Парчин вблизи Тегерана, который во время американской военной кампании неоднократно терпел удары, а также об объекте, известном как «Гора Пиксакс».

Как отмечает CNN, зафиксированная активность дает основания предполагать, что Тегеран мог приступить к работам, которые могут противоречить рамочным договоренностям с Соединенными Штатами еще до того, как президент США Дональд Трамп заявил, что они «утратили силу», и возобновил удары.

В меморандуме, заключенном между сторонами, предполагалось, что Иран обязуется не совершать действий, направленных на получение или разработку ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ответил на просьбу Ирана о продолжении переговорного процесса .

Мы ранее информировали, что Трамп заявил, что заранее оставил инструкции в случае убийства, которое уже много лет планирует режим в Иране .

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Дата публикации
Количество просмотров
67
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