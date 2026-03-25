Ормузский пролив

Режим аятол в Иране ввел практику взыскания платежей с некоторых судов за безопасное прохождение через Ормузский пролив.

Об этом 24 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, иранская сторона требует до 2 млн. долларов за один рейс. Таким образом, фактически формируется неофициальный сбор за транзит через стратегический морской путь.

«Некоторые суда заплатили, хотя механизм не сразу был понятен — в том числе и используемая валюта — и, по словам моряков, это не выглядит систематическим явлением», — пишет издание.

Как отмечают источники агентства, такие платежи производились без публичной огласки.

«Отсутствие прозрачности и неопределенность по отношению к тому, кто может стать следующей целью, придают новый уровень напряженности в этом морском коридоре», — говорится в материале.

С начала войны США против Ирана через Ормузский пролив прошло лишь небольшое количество судов, многие из которых связаны с режимом аятолла.

Некоторые из немногих других, вероятно, выбрали аналогичные маршруты у побережья Ирана», — отмечает Bloomberg.

Один из источников сообщил, что хотя плата взимается индивидуально с отдельных судов, иранские власти уже обсуждают возможность официального введения такого собрания в рамках «широкого послевоенного урегулирования».

В то же время другие собеседники агентства отмечают, что даже неформальные платежи являются неприемлемыми для арабских компаний из стран Персидского залива, поскольку создают опасный прецедент и ставят под вопрос суверенитет, а также открывают возможности для использования ключевого маршрута как инструмента давления на экспорт энергоресурсов.

«Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты зависят от этого маршрута для доставки своей нефти на мировые рынки, но сейчас полагаются на альтернативные трубопроводы, которые обходят Ормузский пролив, чтобы доставлять нефть своим клиентам», — подытожили в Bloomberg.

Ранее сообщалось, что война США с Ираном повлекла за собой более серьезные потрясения для мирового нефтяного рынка, чем война России против Украины.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп во вторник, 24 марта, заинтриговал мир заявлением о получении таинственного и ценного «подарка» от представителей Ирана.