Иран находится в шаге от создания собственного ядерного оружия, — NYT

Иран находится в шаге от создания собственного ядерного оружия, — NYT

По данным МАГАТЭ, в стране уже производят достаточное количество обогащенного урана.

В Иране получили возможность производить достаточное количество обогащенного урана для изготовления одной ядерной боеголовки.

Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает The New York Times.

Издание напоминает, что Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились поддерживать взаимодействие, в частности к ядерным объектам страны пообещали допустить инспекторов агентства.

Согласно информации МАГАТЭ за прошедшую неделю, Иран получил возможность производить достаточно урана для ядерного оружия, хотя именно сбор боеголовки займет гораздо больше времени — месяцы или даже годы.

В издании предположили, что Иран таким образом пытается оказать давление на США относительно возвращения к ядерному соглашению со страной, из которого они вышли в 2018 году, введя жесткие санкции. Администрация Джо Байдена решила восстановить по этому поводу переговоры с Ираном, но в Тегеране требуют перед началом переговоров отменить санкции.

Издание отмечает, что Иран никогда не был столь близок к созданию ядерного оружия.

Напомним, ранее в Северной Корее заявили об успешных запуска крылатых ракет дальнего радиуса действия. Новая ракета попала в цель на расстоянии 1500 км.

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