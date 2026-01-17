- Дата публикации
Иран накрыла тишина: что произошло с кровавыми протестами
Силовики подавляют протесты, в стране не работает Интернет.
В Иране, по данным правозащитников, во время общенациональных протестов погибли более трех тысяч человек.
Об этом сообщает Reuters.
Правозащитная организация HRANA заявила, что подтвердила 3090 смертей, в том числе 2885 протестующих.
Жестокий разгон протестов иранскими силами безопасности, выступавших против автократических властей страны, заставил демонстрантов в некоторых городах сойти с улиц. Жители сообщают о жуткой тишине после нескольких дней нарастания насилия.
Отмечается, что правительство Ирана заблокировало Интернет и развернуло значительные силы полиции и войска, пытаясь подавить наибольшую угрозу режиму со времен революции 1979 года.
Европейские и ближневосточные чиновники также заявили, что наблюдают спад протестной активности.
Что известно о ситуации в Иране
Масштабные протесты в Иране переросли в общенациональные волнения. По данным международных и региональных СМИ, демонстрации охватили 185 городов во всех провинциях страны, а столкновения между силовиками и протестующими становятся все более жесткими.
На фоне беспорядков власти Ирана ограничивают доступ к Интернету, что затрудняет проверку и распространение информации.
Трамп пообещал «жестко» отреагировать на убийства протестующих в Иране, что дополнительно обостряет международное внимание к ситуации.