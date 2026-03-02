- Дата публикации
Иран нанес очередные удары по ОАЭ: детали
Насд городом Рас-эль-Хайма (ОАЭ) поднялся столб дыма, очевидцы публикуют кадры в Сети.
Иран 2 марта нанес очередные удары по ОАЭ. Взрывы раздались в городе Рас-эль-Хайме.
Об этом сообщает Clash Report.
"Иранские беспилотники нанесли удары по городу Рас-эль-Хайма в ОАЭ", - говорится в сообщении.
Удары Ирана — последние новости
В воскресенье, 1 марта, Иран начал наносить удары также по объектам в ОАЭ. В частности, «Шахед» попал в ТЦ Шарджа. Также в Сети писали, что из-за обстрела занялся небоскреб в Дубае. Очевидцы публиковали жуткие последствия атаки. Людей охватила паника, воздушное пространство над страной закрыто.
Сегодня, 2 марта, Иран, вероятно, нанес удар по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. По сообщениям, атакован объект компании Aramco в Растануре.