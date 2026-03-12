ТСН в социальных сетях

Иран нанес ракетный удар по военной базе Италии: подробности

Италия имеет солдат на базе в Эрбили. Они учат силы безопасности Курдистана. Пока информации о погибших нет.

Автор публикации
Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

Военная база Италии, расположенная в иракском Курдистане, была поражена иранской ракетой этой ночью.

Об этом сообщило итальянское Министерство обороны, сообщает CNN.

«Ракета поразила нашу базу в Эрбиле. Среди итальянского персонала нет погибших и раненых. Все в безопасности», — заявило ведомство.

Впоследствии министр иностранных дел Антонио Таяни подтвердил атаку. По его словам, военнослужащие скрылись в бункере. Все они «здоровы и находятся в безопасности».

«Решительное осуждение нападения на итальянскую базу в Эрбили», — заявил Таяни.

Заметим, у Италии есть солдаты в Эрбили. Они учат силы безопасности Курдистана. На прошлой неделе итальянский парламент одобрил предложенную правительством резолюцию, обязывающую страну принять участие в «общих усилиях в рамках ЕС» для защиты от иранских ракетных и дроновых атак.

Напомним, после иранских атак Италия развернула многопрофильные силы на Ближнем Востоке. Речь идет о силах с системами противовоздушной обороны против беспилотников и ракет. Кроме того, вместе с испанцами и французами страна предоставит помощь Кипру.

