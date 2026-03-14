Вечером в пятницу, 13 марта, офисы американского Citibank в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах и в столице Бахрейна Манаме стали целями для, вероятно, иранских беспилотников.

Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

В сообщении говорится, что на фоне войны США и Израиля против Ирана некоторые финансовые центры в регионе Персидского залива стали целями атак неидентифицированных дронов.

В частности целями ударов стали офисы, связанные с американским банком Citigroup, который считается одним из важнейших игроков в мировой финансовой системе.

В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, зафиксирован прилет по отделению Citibank в Дубае.

После инцидента некоторые международные банки вывели своих сотрудников из зданий и продолжили часть своей деятельности дистанционно.

Также, из-за роста беспокойства относительно безопасности, региональные отделения Citibank объявили о временной приостановке некоторых своих видов деятельности в ОАЭ.

В то же время сообщения об атаках беспилотников и ракет были опубликованы также в городе Манама, Бахрейн.

Бахрейн является одним из важных центров военного и экономического присутствия США в Персидском заливе, а также местом базирования Пятого флота Соединенных Штатов.

В регионе Персидского залива офисы банка в Дубае и Бахрейне также являются основными центрами управления долларовыми операциями для нефтяных компаний, суверенных фондов и международных компаний.

Официального подтверждения об атаке иранских беспилотников на офисы этого американского банка пока не было.

Напомним, ранее посольство США в столице Ирака Багдаде подверглось ракетному обстрелу. Иракские чиновники заявили, что вертолетная площадка в посольстве была поражена ракетой.

Иранские беспилотники атаковали нефтехранилища в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. В результате удара на территории объекта вспыхнул пожар.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что «многие страны» пришлют военные корабли для контроля судоходства в Ормузском проливе, который заблокирован Ираном. Среди названных американским лидером стран — Китай.