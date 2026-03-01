Иран наносит удары по морским объектам Абу-Даби: под ударами французская база и немецкий лайнер

Удар Ирана по французской морской базе в Абу-Даби

В ответ на военную операцию США и Израиля, которая началась 28 февраля, Иран наносит удары не только по американским или израильским объектам на Ближнем Востоке. В воскресенье, 1 марта, иранские дроны и ракеты атаковали морские объекты возле столицы ОАЭ Абу-Даби.

Как сообщают OSINT-каналы, сегодня был нанесен удар по французской военно-морской базе Camp de la Paix.

«Густой черный дым поднимается с места удара иранского беспилотника и/или ракеты», — прокомментировали военные обозреватели опубликованное фото.

Основатель и генеральный директор IBC Group и один из самых влиятельных блогеров в пространстве X Марио Науфал также сообщил об ударе Ирана по французской военно-морской базе в Абу-Даби, добавив видео с места.

«Франция все выходные призывала к прекращению огня и проведению экстренных заседаний ООН. А Иран бомбил их базу», — прокомментировал он.

Кроме того, иранская ракета упала рядом с немецким круизным лайнером Mein Schiff 4 в порту Абу-Даби.

Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на очевидцев.

На борту судна находится около 3,5 тыс. человек.

«Рядом раздался громкий взрыв. Команда заявила нам о необходимости пройти внутрь, избегать окон и сохранять спокойствие», — сообщил очевидец.

В то же время Минобороны ОАЭ заявило, что два иранских БПЛА атаковали военную базу «Ас-Салям» в Абу-Даби. В результате атаки никто не пострадал.

Оборонное ведомство этой ближневосточной страны вновь заявило о праве на ответ в связи с обстрелами со стороны Ирана.

Накануне, 28 февраля, во время атаки на территорию ОАЭ были перехвачены средствами ПВО иранские баллистические ракеты. Обломки упали в жилом районе Абу-Даби. Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

Тогда Министерство обороны ОАЭ назвало обстрел грубым нарушением национального суверенитета и международного права и заявило, что Эмираты оставляют за собой полное право ответа.

Куда наносит удары Иран

Напомним, после начала военной операции США и Израиля Иран начал массированные удары по американским военным базам в странах Персидского залива. В частности, взрывы прогремели в Катаре, где расположена авиабаза Аль-Удейд, крупнейшая база США на Ближнем Востоке.

Бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Эбрахим Джаббари заявил, что Иран готов к длительному противостоянию с США.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил, что две ракеты из Ирана были выпущены в направлении Кипра. Там расположены военные базы страны.