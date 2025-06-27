Китайский истребитель J-10C / © Getty Images

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Иран, вероятно, начал переговоры с Китаем по поводу потенциальной закупки истребителей J-10C. Эти самолеты могут стать заменой российским Су-35С, которых иранцы заказали всего четыре в 2023 году, несмотря на планы по меньшей мере 50 единиц.

Об этом пишет Defense Express.

Аналитики отмечают, что китайские истребители могут стать хорошим вариантом для Ирана, поскольку имеют хорошие характеристики и низкую экспортную цену. Кроме того, иранцам необходимо потерянные во время боевых действий против Израиля самолеты, такие как F-14 Tomcat.

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Статус других самолетов в составе ВВС Ирана, таких как МиГ-29, остается неопределенным.

Эксперты отмечают, что в конце 2024 г. в СМИ появились сообщения о возможном интересе Ирана к китайско-пакистанским JF-17 как альтернативе российским Су-35С. Это может свидетельствовать о последовательных попытках Ирана найти замену российским самолетам через сотрудничество с Китаем.

Формальным преимуществом J-10C является низкая экспортная цена, которая заявляется в диапазоне от 60 до 90 миллионов долларов за единицу. Однако в случае с Ираном более актуальным выглядит другой фактор — фактическая готовность Китая поставить необходимое количество самолетов указанного типа», — отмечают эксперты.

Defense Express подчеркивает, что в 2015 году Иран вел переговоры с Китаем по поставке 150 самолетов J-10C, однако к 2020 году из-за ограниченных ресурсов Ирана запланированные поставки сократились всего до 36 самолетов. Точное количество истребителей, которое обсуждают Китай и Иран, пока неизвестно.

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Аналитики отмечают, что по сравнению с J-10C и Су-35С, российский самолет имеет лишь небольшое преимущество в некоторых технических параметрах. Например:

максимальная боевая нагрузка: до 8000 кг у Су-35С против 7200 кг у J-10C,

боевой радиус: до 1600 км у российской машины, в то время как китайский самолет демонстрирует 800–1200 км.

Также в Defense Express отмечают, что Иран не сможет закупить в нужном для себя количестве Су-35 от РФ, поскольку россияне вероятно планируют продать «свободные» самолеты этого типа в Алжир.

Эксперты считают, что Иран производит не просто поспешные закупки, а стратегический выбор между дальнейшим сотрудничеством с Россией или переходом на прямые поставки из Китая.

Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин отказал предоставить Тегерану новые системы ПВО, аргументировав это тем, что конфликт между Израилем и Ираном уже «можно считать завершенным».

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Также он добавил, что окончание конфликта открывает новые перспективы развития сотрудничества стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с государствами региона, включая Иран.

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