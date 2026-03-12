Иран нацелился на Польшу: под Варшавой атаковали центр ядерных исследований - СМИ

Национальный центр ядерных исследований / © RMF FM

В Польше зафиксировали кибератаку на Национальный центр ядерных исследований в Сверке, расположенный вблизи Варшавы. Неизвестные пытались сломать систему безопасности учреждения, однако атаку удалось остановить вовремя.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский, передает TVN24+.

По его словам, хакеры пытались проникнуть в систему безопасности центра, однако атака не достигла запланированного масштаба и была заблокирована.

«Может быть, атака и не была масштабной, но была попытка прорыва системы безопасности. Ее удалось предотвратить», — отметил польский чиновник.

Предварительные данные расследования свидетельствуют, что источник кибератаки может быть связан с Ираном, хотя власти не исключают возможности маскировки.

Министр энергетики Польши Милош Мотика также заявил, что все признаки указывают на возможную причастность Ирана, однако окончательные выводы эксперты смогут сделать только после детального анализа.

В самом Национальном центре ядерных исследований подтвердили факт атаки. Там отметили, что благодаря скорейшей работе систем безопасности целостность инфраструктуры не была нарушена.

«Наши системы безопасности сработали в соответствии с процедурами, атака была заблокирована, а работа института обеспечена без перебоев», — сообщил директор центра Якуб Купецкий.

По его словам, инцидент не отразился на работе исследовательского реактора MARIA, который продолжает работать в штатном режиме.

Война на Ближнем Востоке набирает обороты — последние новости

США развернули стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-1B Lancer на британской авиабазе RAF Fairford, откуда они участвуют в ударах по Ирану в рамках операции "Эпическая ярость".

По данным военных источников, на базу уже прибыли пять бомбардировщиков B-1B, еще три самолета временно перенаправили на авиабазу Ramstein из-за сложных погодных условий.

Кроме того, в Великобританию перебросили три стратегических бомбардировщика B-52.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что интенсивность ударов по Ирану может существенно возрасти, что свидетельствует о возможном расширении военной операции.

В то же время, по данным Politico, война против Ирана может повлиять и на оборону Украины. Из-за активного использования ракет Patriot на Ближнем Востоке могут сократиться запасы перехватчиков, которые могли бы передать Киеву для защиты от российских баллистических атак.