Иран назвал Украину "черным рынком" оружия для боевиков ХАМАСа: в МИД отреагировали

МИД еще раз предостерег Иран от последствий поддержки войны против Украины.

Украинский МИД отрицает обвинение Ирана в том, что боевики группировок ХАМАС, "Исламский Джихад" и "Хезболла" получают оружие с "черного рынка" Украины.

Заявление опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркивают, что во время выступления на Дохийском форуме 11 декабря глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подтвердил предоставление "всяческого рода поддержки в прошлом" ХАМАСу, "Исламскому джихаду" и "Хезболли", утверждая, что такая поддержка якобы отвечает. Комментируя поставки оружия этой группировкой, он заявил, что "одним из черных рынков, с которого они могут получить оружие, является Украина".

"Категорически отвергаем провокативные и безосновательные обвинения иранского представителя. Такие утверждения не соответствуют действительности", — подчеркнули в украинском министерстве.

Отмечается, "в Украине действуют прозрачные механизмы мониторинга получения и использования вооружения, полученного от союзников, позволяющих активно и содержательно противодействовать пропаганде и фейковым обвинениям, в том числе тем, что распространил глава МИД Ирана".

"Лицемерность упомянутого заявления становится еще более очевидной, если учесть подтвержденные прямые поставки Ираном дронов России, которые уже давно были доказаны реальными доказательствами и фактами, которые Иран не хочет ни воспринимать, ни видеть, несмотря на их абсолютную очевидность и несомненность", — говорится в заявлении .

В МИДе добавляют, что Украина неоднократно предостерегала Тегеран, что последствия поддержки агрессии значительно превосходят любую выгоду от сотрудничества с Россией. Киев призывает Иран "отказаться от своих деструктивных действий и соблюдать принципы и нормы международного права".

Напомним, на днях представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия и Иран ужесточают сотрудничество в военной сфере. В частности, Тегеран заинтересован в российских вертолетах, самолетах и разных типах ракет.

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