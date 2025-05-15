Иран назвал условие для заключения ядерного соглашения с США

Флаг Ирана / © Reuters

Реклама

Иран заявил о готовности подписать ядерное соглашение с бывшим президентом США Дональдом Трампом при условии полного снятия экономических санкций.

Об этом заявил главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в интервью NBC News.

По словам Шамхани, Иран готов:

Реклама

никогда не производить ядерное оружие;

ликвидировать запасы высокообогащенного урана, который может быть использован в качестве оружия;

обогащать уран только на уровнях, необходимых для мирного использования;

разрешить международным инспекторам контролировать процесс.

Однако он подчеркнул, что реализация этих шагов возможна только в обмен на немедленное снятие всех экономических ограничений. В ответ на вопрос, готов ли Иран подписать соглашение прямо сейчас, если США выполнят условия, советник ответил: «Да».

Это все еще возможно. Если американцы будут действовать так, как говорится, то, несомненно, у нас могут быть лучшие отношения. Это может привести к улучшению ситуации в обозримом будущем», — подчеркнул Шамхани.

Его комментарий появился всего через несколько часов после того, как Дональд Трамп предложил Ирану условную «оливковую ветвь», пригрозив новыми санкциями в случае отказа от договоренности.

Иранское должностное лицо, со своей стороны, выразило разочарование тоном заявлений Трампа.

Реклама

«Он говорит об оливковой ветке, которую мы не видели. Это все колючая проволока», — заявил Шамхани.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Иран является «самой деструктивной силой» на Ближнем Востоке и обвинил Тегеран в дестабилизации региона.

Мы ранее информировали, что глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не намерен отказываться от своих «ядерных прав» и не согласится на их ограничение, независимо от давления Вашингтона.