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Иран назвал условие для заключения ядерного соглашения с США
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы Иран получил ядерное оружие.
Иран заявил о готовности подписать ядерное соглашение с бывшим президентом США Дональдом Трампом при условии полного снятия экономических санкций.
Об этом заявил главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в интервью NBC News.
По словам Шамхани, Иран готов:
никогда не производить ядерное оружие;
ликвидировать запасы высокообогащенного урана, который может быть использован в качестве оружия;
обогащать уран только на уровнях, необходимых для мирного использования;
разрешить международным инспекторам контролировать процесс.
Однако он подчеркнул, что реализация этих шагов возможна только в обмен на немедленное снятие всех экономических ограничений. В ответ на вопрос, готов ли Иран подписать соглашение прямо сейчас, если США выполнят условия, советник ответил: «Да».
Это все еще возможно. Если американцы будут действовать так, как говорится, то, несомненно, у нас могут быть лучшие отношения. Это может привести к улучшению ситуации в обозримом будущем», — подчеркнул Шамхани.
Его комментарий появился всего через несколько часов после того, как Дональд Трамп предложил Ирану условную «оливковую ветвь», пригрозив новыми санкциями в случае отказа от договоренности.
Иранское должностное лицо, со своей стороны, выразило разочарование тоном заявлений Трампа.
«Он говорит об оливковой ветке, которую мы не видели. Это все колючая проволока», — заявил Шамхани.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Иран является «самой деструктивной силой» на Ближнем Востоке и обвинил Тегеран в дестабилизации региона.
Мы ранее информировали, что глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не намерен отказываться от своих «ядерных прав» и не согласится на их ограничение, независимо от давления Вашингтона.