"Иран не имеет тысячи баллистических ракет, несколько сотен" – военный эксперт о поставках ракет РФ

Александр Коваленко убежден: если Россия и получит от Ирана баллистические ракеты, это будет примерно в пределах сотни.

У Ирана нет тысячи баллистических ракет, а лишь несколько сотен.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телеканала "Киев", комментируя поставки ракет России.

"О поставках из Ирана, если мы обратим внимание на остатки, то количество 120 ракет "Искандеров", а это 20% от общего количества согласно данным Генштаба ВСУ Украины и ГУР МО. Россия до войны без санкций смогла за 10 лет создать 600 таких ракет. Я не уверен, что Иран с его проблемами, особенно в ракетной программе, мог производить баллистические ракеты в большем количестве и более значительных темпах, поэтому там несколько сот. Если Россия и получает от Ирана баллистические ракеты, то это будет в пределах сотни, может быть, чуть больше. Это не будет тысячи переданных ракет", - отметил эксперт.

Напомним, заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что Иран пока не передал России свои баллистические ракеты. Если бы это произошло, то оккупанты уже обстреливали бы ими украинскую энергетическую инфраструктуру.

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