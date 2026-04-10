Ормузский пролив / © Associated Press

Реклама

Иранские военные намерены продолжать контролировать Ормузский пролив, через который проходит важный морской путь для транспортировки нефти из Персидского залива.

Об этом заявили в пятницу, 10 апреля, в Центральном штабе вооруженных сил Ирана «Хазрат Хатам аль-Анбия», передает иранское информационное агентство Tasnim.

В заявлении отмечается, что управление этой стратегической артерией хотят вывести на «новый уровень», но иранские военные «сохранят инициативу по контролю над этим проливом и ни при каких обстоятельствах не откажутся от законных прав Ирана».

Реклама

Вооруженные силы Ирана также угрожают «сокрушительным и болезненным» ответом в случае атак Израиля на «Хезболлу» в Ливане.

Центральный штаб Ирана «Хатам аль-Анбия» предупредил США и Израиль, что иранские вооруженные силы «полностью готовы бороться с любой угрозой и держат палец на спусковом крючке».

Иранские военные также заявили, что США и Израиль ранее неоднократно нарушали обещания, поэтому вооруженные силы Исламской Республики Иран остаются полностью готовыми к продолжению боевых действий.

Это заявление опубликовано накануне мирных переговоров США и Ирана, которые состоятся 11 апреля в столице Пакистана.

Реклама

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачных переговоров с Ираном, американские корабли возобновят удары по территории Исламской республики. При этом американский президент посетовал, что Соединенным Штатам приходится иметь дело «с людьми, в отношении которых мы не знаем, говорят ли они правду».

Контроль над Ормузским проливом — что известно

Напомним, во вторник, 7 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают на две недели удары по Ирану. При этом он наглосил, что пауза в ударах будет возможна при условии выполнения Тегераном конкретного требования — открытия Ормузского пролива для нефтяных танкеров.

Уже 8 апреля Иран объявил, что свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив снова запрещен после массированных ударов Израиля по Ливану. Иранские власти обвинили США в нарушении соглашения о прекращении огня.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен немедленно прекратить взимать плату с нефтяных танкеров за прохождение через Ормузский пролив.