Иран не признал "референдумы" России в оккупированных регионах Украины

В МИДе Ирана заявили, что не признают псевдореферендумы, организованные РФ во временно оккупированных территориях Украины.
Иран руководствуется принципом территориальной целостности государств и не признает попытки Россией аннексии оккупированных территорий Украины.
Об этом заявил представитель МИД Ирана Нассер Канаани, пишет официальный сайт министерства.
"Исламская Республика Иран, как всегда и исходя из своих принципиальных позиций, подчеркивает необходимость полного соблюдения принципа территориальной целостности стран как фундаментальной нормы международного права и уважения принципов и целей Устава ООН", — отметил он.
Он также добавил, что Иран призывает "избегать каких-либо провокационных действий, которые могут нарушить путь к миру, стабильности и спокойствию".
При этом он обвинил НАТО и США в провокациях, приведших к войне.
"К сожалению, бурный огонь войны в Украине, вызванный возглавляющим США провокационными действиями НАТО все еще бурлит, а усилия по снижению напряженности и конфликта не дали никаких результатов из-за действий некоторых вовлеченных сторон, преследующих свои интересы в продолжении кризиса и напряженности", – сказал он.
Напомним, что страна-террористка КНДР единственная в мире признала так называемые "референдумы" России на временно захваченных украинских территориях.
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