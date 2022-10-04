Иран не признал "референдумы" России в оккупированных регионах Украины

В МИДе Ирана заявили, что не признают псевдореферендумы, организованные РФ во временно оккупированных территориях Украины.

Иран руководствуется принципом территориальной целостности государств и не признает попытки Россией аннексии оккупированных территорий Украины.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Нассер Канаани, пишет официальный сайт министерства.

"Исламская Республика Иран, как всегда и исходя из своих принципиальных позиций, подчеркивает необходимость полного соблюдения принципа территориальной целостности стран как фундаментальной нормы международного права и уважения принципов и целей Устава ООН", — отметил он.

Он также добавил, что Иран призывает "избегать каких-либо провокационных действий, которые могут нарушить путь к миру, стабильности и спокойствию".

При этом он обвинил НАТО и США в провокациях, приведших к войне.

"К сожалению, бурный огонь войны в Украине, вызванный возглавляющим США провокационными действиями НАТО все еще бурлит, а усилия по снижению напряженности и конфликта не дали никаких результатов из-за действий некоторых вовлеченных сторон, преследующих свои интересы в продолжении кризиса и напряженности", – сказал он.

Напомним, что страна-террористка КНДР единственная в мире признала так называемые "референдумы" России на временно захваченных украинских территориях.