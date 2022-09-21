"Иран не пытается получить ядерное оружие": заявление президента на Генассамблее ООН

Иран не стремится владеть ядерным оружием, заявил президент страны Ибрагим Райси во время выступления на Генассамблее ООН 21 сентября.

В Тегеране неоднократно уверяли, что цель иранской ядерной программы – мирная.

"Иран не пытается создать или получить ядерное оружие", – сказал Райси.

Он также напомнил об изданном ранее верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи распоряжении, что Ирану ядерное оружие не нужно.

Напомним, 21 сентября Путин заявил, что против России будто бы воюет "коллективный Запад" и пригрозил миру применением ядерного оружия.

Позже на Генассамблее ООН президент США Джо Байден осудил Путина за ядерные угрозы Украине и миру.

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