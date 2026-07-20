Иран обвинил США в атаке на атомную электростанцию

Война в Иране / © Associated Press

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Иран заявил о готовности ответить после того, как обвинил США в атаке на строящуюся на юге страны атомную электростанцию Darkhovin. В МАГАТЭ подтвердили, что проверяют сообщения об ударе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади, которое распространила государственная телерадиокомпания IRIB.

«Атака США на находящуюся на стадии строительства атомную электростанцию Darkhovin является опасной атакой на мирную инфраструктуру Ирана и возлагает на Соединенные Штаты полную ответственность за последствия эскалации опасности и нестабильности. Решительно осуждая этот акт агрессии, Иран будет принимать соответствующие меры по защите своих национальных интересов и безопасности», — заявил Гарибабади.

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В то же время в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что проверяют информацию о ночном ударе по строительной площадке атомной электростанции.

В МАГАТЭ отметили, что объект Darkhovin находится на очень раннем этапе строительства, поэтому сообщения об атаке вряд ли представляют радиационную угрозу.

В то же время агентство призвало все стороны к военной сдержанности вблизи ядерных объектов.

Ранее сообщалось, что американские солдаты погибли в Иордании во время отражения массированной иранской атаки с применением баллистических ракет и беспилотников.

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Мы ранее информировали, что президент США уже не просто рискует, а фактически втянул Соединенные Штаты в открытый вооруженный конфликт с Ираном.

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