Иран обвинил США в поддержке атак Израиля и назвал ядерные переговоры "бессмысленными"

Иран. / © Associated Press

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Дальнейшие переговоры Ирана с Соединенными Штатами Америки по ядерной программе "бессмысленны" и не имеют смысла - учитывая атаки, совершенные Израилем.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранских чиновников.

Заметим, что Тегеран обвинил Вашингтон в содействии израильской атаке и дестабилизацию, ведь без их согласия Израиль не отважился бы на ракетный удар.

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"Другая сторона [США] действовала таким образом, что делает диалог бессмысленным. Нельзя утверждать, что ведешь переговоры, и одновременно позволяешь Израилю атаковать территорию Ирана", - цитирует полуофициальное информационное агентство Tasnim слова пресс-секретаря МИД Эсмаила Багаи.

По его словам, нападение сорвало дипломатические усилия, а Израиль, по их мнению, сознательно повлиял на ход переговоров.

На фоне эскалации неизвестно, состоится ли шестой раунд ядерных переговоров между Ираном и США, запланированный на воскресенье в Маскате.

Напомним, что ранее Иран обвинил Соединенные Штаты в соучастии в нападениях Израиля. Впрочем, Вашингтон отрицает это обвинение и заявил Тегерану в Совете Безопасности ООН, что было бы "мудро" вести переговоры по его ядерной программе.

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Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами , если не будет соглашения, мол, будет хуже, чем они ожидали. По его словам, уже нанесено много разрушений.

Иран ответил на угрозы Трампа. Так, Тегеран заявил, что не будет участвовать в переговорах с США по собственной ядерной программе после атаки Израиля, к чему призвал американский президент.

Впрочем, со временем Трамп заявил о готовности Ирана к переговорам. Мол, иранцы сами обращаются к нему с такими предложениями. Впрочем, по просьбе уточнить, кто именно ему звонил, президент США ответил, что это были «те же люди, с которыми мы работали в прошлый раз… многие из них теперь мертвы».

Дата публикации 08:21, 14.06.25 Количество просмотров 8 Взрывы в Израиле - уже есть первая жертва! Массированная ночная атака!