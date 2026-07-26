Иран обвинил Зеленского в атаке на судно и пригрозил ответом

Иран / © Associated Press

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил президента Украины Владимира Зеленского в атаке на судно. Он заявил, что якобы была осуществлена «по приказу Израиля».

Соответствующее заявление глава иранского МИД опубликовал в соцсети X.

«Зеленский напал на иранское судно, убив моряка», — высказался он.

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По словам Арагчи, удар является нарушением Устава ООН и, как он утверждает, преследовал цель втянуть страны Европы в войну. Он также заявил, что действия Украины «не могут остаться без ответа».

Кроме того, глава иранской дипломатии сообщил, что обсудил этот инцидент с верховной представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, а также министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В момент публикации украинская сторона не комментировала заявления иранского министра.

Как мы писали, президент Владимир Зеленский сообщил об успешных дальнобойных ударах Сил обороны по военным целям на территории России. По его словам, этой ночью были поражены предприятие в Кирове, Тюменский НПЗ, логистический объект в Екатеринбурге, состав ГСМ в Ростове-на-Дону. Речь также шла о целях в акватории Каспийского моря, в том числе суда, задействованные в перевозке военных грузов из Ирана, и военный корабль.

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Впоследствии Иран назвал атаку «актом агрессии» и осудил действия Украины. В МИД отмечают, что удар по гражданскому судну в Оманском заливе является «опасным расширением войны». При этом иранская сторона отмечает, что «никогда не вмешивалась» в войну между Россией и Украиной.

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