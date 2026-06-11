Иран объявил войну Маску и назвал цели для ударов

Илон Маск

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Иран заявил, что рассматривает все компании, связанные с американским миллиардером Илоном Маском и его бизнесом на Ближнем Востоке, в качестве законных военных целей, включая спутниковый интернет-сервисом Starlink компании SpaceX.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на иранские государственные СМИ.

По данным СМИ, Тегеран заявил о намерении нанести удар по «всем экономическим интересам, которыми управляет Илон Маск в Западной Азии», включая региональную инфраструктуру Starlink.

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Иранская сторона утверждает, что США якобы совершали против него военные преступления при поддержке технологических компаний, связанных с Маском. Также Тегеран заявил, что оставляет за собой право атаковать любые объекты и активы, контролируемые его компаниями в регионе.

Угрозы прозвучали на фоне эскалации напряженности между США и Ираном и взаимных военных ударов. Иранские представители также ранее обвиняли систему Starlink в использовании для военных коммуникаций США, в частности при координации дронов и систем наблюдения.

В прошлом Иран уже угрожал другим американским технологическим гигантам, в частности Nvidia, Apple, Microsoft и Google.

Пока ни SpaceX, ни Белый дом официально не прокомментировали эти заявления.

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Сообщения с угрозами в адрес американского миллиардера Маска появились почти одновременно с заявлениями президента США Дональда Трампа о возможных «очень сильных ударах» по Ирану и планы по контролю над ключевыми энергетическими объектами страны.

Напомним, ранее Трамп предупреждал, что Тегеран «заплатит за это» из-за отсутствия прогресса в дипломатическом процессе.

В свою очередь Министерство иностранных дел Ирана заявило, что американские удары фактически лишили смысла любые договоренности о прекращении огня.

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